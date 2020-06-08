رياضة | مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على نجم ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على نجم ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات الإنجليزي بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي الدولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة تيجلراف البريطانية أن مانشستر سيتي دخل في سباق الصراع على تشيلويل البالغ من العمر 23 عامًا من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلويل يعتبر هدف تشيلسي الرئيسي في الصيف المقبل بينما يرغب ليستر سيتي في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم الشاب الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بن تشيلويل هو من خريجي أكاديمية ليستر سيتي وخاض مع ثعالب ليستر سيتي 118 مباراة في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 12 هدف.