رياضة | حال استئناف الدوري.. فحص كورونا قبل وبعد المباريات لكل لاعب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر حال استئناف الدوري.. فحص كورونا قبل وبعد المباريات لكل لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت اللجنة الطبية العليا التي شكلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، مع وزارة الصحة، وضع الضوابط والإجراءات الطبية اللازمة لاستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى هذا الموسم بعد التوقف.

وشددت اللجنة على توقيع فحص pcr على كل لاعب قبل وبعد كل مباراة، حال استئناف مباريات الدوري العام هذا الموسم، وكذا الحال في باقي المسابقات الرياضية للتأكد من عدم وجود إصابات بين اللاعبين.

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وتسعى اللجنة من هذا الإجراء إلى سرعة اكتشاف أي لاعب يصاب بفيروس كورونا لعزله بعيداً عن باقي اللاعبين منعاً لتفشى العدوى، للحفاظ على السلامة العامة.

وطُرحت خلال الفترة الماضية حلولًا واقتراحات عديدة لاستئناف مباريات الدوري العام، التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.