رياضة | تاونسند تعترف بثغرة عالم التنس بشأن العنصرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تاونسند تعترف بثغرة عالم التنس بشأن العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت لاعبة التنس الأمريكية تيلور تاونسند المصنفة رقم 73 على العالم ، هجوما عنيفا على العنصريين ، مؤكدة أنها تتعرض لتلك المضايقات في كثير من البطولات التي تشارك بها.

وقالت تاونسند، صاحبة البشرة السمراء، في فيديو على يوتيوب "حتى في عالم التنس فهذا مكان غير متحد. نحن نفتقد هويتنا من نكون".

وأضافت "أدخل في جدل مع بعض الناس ويقول البعض لي إني أنا كوكو جوف. لست كوكو جوف لكن كلنا نظهر بنفس الشكل وكلنا نبدو بنفس الهيئة".

وأكملت "كل شخص يرى شخصا أسود اللون ويعتقد أنه فينوس أو سيرينا (وليامز) أو سلون (ستيفنز)".

وواصلت "الأمر يتعلق أيضا بأن يسير البعض دون إيقافهم بينما عندما أسير يوقفني البعض لفحص حقيبتي وفحص هويتي وفحص حقيبة مدربي وفحص هوية مدربي".

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وأشارت "هذه إجراءات أمنية إضافية، وإجراءات احترازية إضافية تحدث من أجل التأكد من انتمائي للمكان".

وتأتي تعليقات تاونسند في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات عنيفة في العديد من مدن العالم، بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بينما كان قيد احتجاز الشرطة في منيابوليس.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما "مجتمع السود يعيش مكبوتا ولقد تم انتزاع هويتنا منا. يتعرض الرجال السود للقتل في منتصف الشارع في وسط النهار من أفراد الشرطة".

وأوضحت "هذا هو واقعنا وهذا هو الواقع الذي كان يجب علينا التعايش معه طويلا ويتعلق بعدم شعور الناس بالراحة معنا".

وأتمت "هذا هو واقعنا ويحدث طوال الوقت.. وفي كل الأسابيع وفي البطولات التي ألعبها في الولايات المتحدة أو في الخارج فلا يوجد اختلاف".