رياضة | صحيفة إنجليزية.. تريزيجيه يتجاهل عروض كبار الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية.. تريزيجيه يتجاهل عروض كبار الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي تجاهل العروض التي تلقاها مؤخرا من كبار الدوري التركي.

وذكرت صحيفة برمنجهام بوست، أن تريزيجيه رفض الرد على العروض المقدمة من كبار الدوري التركي التي ترغب في ضمه عقب نهاية الموسم الجاري.

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وقرر الفرعون المصري تأجيل البت في تلك العروض وعدم مناقشتها في الوقت الحالي، خاصة وأن مسابقة الدوري الإنجليزي تقترب من العودة مرة أخرى.

وتابعت الصحيفة، أن تريزيجيه قرر إغلاق ملف العروض التركية، حيث يرغب في التركيز مع أستون فيلا في الفترة المقبلة وعدم الهبوط لدوري الدرجة الاولى "التشامبيونشيب"، لذلك قرر إغلاق ملف العروض التركية من أجل العطاء بنسبة 100% مع "الفيلانز".

وكانت أندية فناربخشة وبشكتاش وجالطة سراي التركية، قد تفاوضت مع تريزيجيه للتوقيع معه بداية من الموسم الجديد بعدما سبق له التألق في الدوري التركي مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا.