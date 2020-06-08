رياضة | الأزمات المالية تعصف بـ «الإفريقي التونسي»

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزمات المالية تعصف بـ «الإفريقي التونسي» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الإفريقي التونسي الكثير من الأزمات والمشاكل خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح النادي العريق مطالب بتسوية نزاعات تصل قيمتها إلى 5.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة.

ويتخبط النادي التونسي العريق في مشاكل بالجملة منذ سنوات لتأخره في سداد مستحقات مالية للاعبين ومدربين، تسببت في إصدار عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضده من بينها المنع من الانتداب لعدة فترات انتقالات وخصم نقاط من حسابه في الدوري.

وأفاد وديع الجريء في تصريحات للصحفيين عبر الفيديو عن بعد "الأفريقي قام بتسوية ما قيمته 19 مليون دينار من النزاعات المالية المتعلقة به منذ ولاية الرئيس السابق سليم الرياحي وحتى الرئيس الحالي عبد السلام اليونسي".

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ومن بين تلك الأموال التي تم سدادها نجحت جماهير الأفريقي في جمع تبرعات تقارب مليوني دولار في حساب بنكي تم فتحه في سبتمبر 2019 وقد مكنت النادي من تسوية 11 نزاعا ماليا.

وأوضح الجريء أن الافريقي لا يزال مطالبا بتسوية 42 نزاعا ماليا بقيمة 6ر16 مليون دينار (8ر5 مليون دولار) من بينها 7ر2 مليون دينار كمستحقات لاتحاد الكرة (953 ألف دولار).

وكان مدرب الفريق الأول، لسعد الدريدي حدد تاريخ الرابع من الشهر الجاري لاستئناف التدريبات ولكن حتى اليوم الاثنين لم يجر إخطار اللاعبين رسميا بالعودة.

وأعلنت إدارة النادي في بيان لها في وقت سابق عن تنظيم جلسة انتخابية في منتصف يوليو.