شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض عرضًا ضخمًا لـ«فاتي» من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
رفض نادي برشلونة الإسباني عرضًا ضخمًا من نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبه الشاب أنسو فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وادعت صحيفة «سبورت» الإسبانية الكتلونية تقدم الشياطين الحمر بعرض يبلغ 100 مليون يورو لإدارة البلوجرانا من أجل إقناعها بالتخلي عن خدمات اللاعب صاحب الـ 17 عامًا.
ويقضي «فاتي» أول مواسمه مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده من الأكاديمية إذ يعتبر أحد أهم اكتشافات الموسم بعدما قدم أداءً كبيرًا بقميص النادي الكتلوني مشاركًا في 24 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع هدفًا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة رفضت العرض المقدم من مانشستر يونايتد إذ تتمسك بالحفاظ على اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في العالم حاليًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
34,079
-
تعافي
8,961
-
وفيات
1,237
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يرفض عرضًا ضخمًا لـ«فاتي» من مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.