شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض عرضًا ضخمًا لـ«فاتي» من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض نادي برشلونة الإسباني عرضًا ضخمًا من نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبه الشاب أنسو فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وادعت صحيفة «سبورت» الإسبانية الكتلونية تقدم الشياطين الحمر بعرض يبلغ 100 مليون يورو لإدارة البلوجرانا من أجل إقناعها بالتخلي عن خدمات اللاعب صاحب الـ 17 عامًا.

ويقضي «فاتي» أول مواسمه مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده من الأكاديمية إذ يعتبر أحد أهم اكتشافات الموسم بعدما قدم أداءً كبيرًا بقميص النادي الكتلوني مشاركًا في 24 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع هدفًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة رفضت العرض المقدم من مانشستر يونايتد إذ تتمسك بالحفاظ على اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في العالم حاليًا.