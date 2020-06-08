شكرا لقرائتكم خبر عن «كاس» تبدأ الاستماع في قضية العقوبة الأوروبية بحق مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، الإثنين، جلسات الاستماع في الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي، على خلفية حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وأفاد الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب وكالة فرانس برس «بدأت جلسة الاستماع، وتقنية الاتصال بالفيديو تعمل بشكل جيد».

وبدأت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي عند الساعة التاسعة صباح الإثنين بالتوقيت المحلي لمدينة لوزان حيث مقر المحكمة، ومن المتوقع ان تستمر لثلاثة أيام، وتنتهي مساء الأربعاء.

وقرر الاتحاد القاري فيـ يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب «خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف»، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.

وتحمل هذه القضية تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي التي يفرضها «ويفا» من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

Advertisements