شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يعلن انطلاقة جديدة لصندوق دعم الرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، أن صندوق دعم الرياضة المصرية أصبح أحد أهم ركائز دعم الرياضة المصرية ورعاية أبطالنا الرياضيين وتحقيق متطلباتهم ودعم استعداداتهم الفنية والإدارية واللوجستية والطبية والمالية بوجه عام، خاصة في ضوء تشكيلته وهيلكه الجديد الذي تم اعتماده خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده وزير الشباب والرياضة مع الجمعية العامة غير العادية ومجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية للنظر ودراسة العديد من الموضوعات منها المقترحات المقدمة لتعديل بعض بنود النظام الأساسى لشركة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الرياضة المصرية، واعتماد المقر الجديد للصندوق والذى تقرر أن يكون مقره الدائم بمركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويهدف الصندوق في ثوبه الجديد لتقديم شتى أنواع الدعم والرعاية الأبطال الرياضيين وتمويل مشروعات اكتشاف الموهوبين في الرياضة المصرية، ودعم كافة التجهيزات للأبطال الرياضيين ودعم استعداداتهم لخوض المنافسات الرياضية المحلية والعالمية.

وخلال الاجتماع أعلن الدكتور أشرف صبحى دعم الوزارة لموازنة الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه إضافة إلى التمويل المقدم من أحد البنوك .