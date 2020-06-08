شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يحدد بديل «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد نادي بشكتاش التركي توم كارول، لاعب توتنهام وسوانزي سيتي السابق، كبديل منتظر للنجم المصري محمد النني في حال رحيل الأخير عن إسطانبول مع نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة «الصباح» التركية إلى أن إدارة بشكتاش لم تكن تخطط لتعزيز خط وسط الميدان، إلا أنه تم وضع بعض الأسماء في الاعتبار في حال الرحيل المحتمل للمصري محمد النني عن الفريق.

ويقضي «النني» حاليًا فترة إعارة لمدة موسم واحد مع بشكتاش قادمًا من أرسنال الإنجليزي، مع بند يمنح للفريق التركي أحقية شراء اللاعب مقابل 18 مليون يورو.

ويخشى الفريق التركي من عدم تمكنه من التعاقد مع «النني» بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها حاليًا والتي لن تمكنه من دفع المبلغ المنصوص عليه في عقده، إذ أشارت تقارير سابقة إلى احتمالية لجوء بشكتاش لمحاولة إقناع أرسنال بتجديد إعارته.

وكان اللاعب المصري قد دخل في صدام مع إدارة النادي التركي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وهدد بعدم المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم وفسخ عقده، قبل أن تؤكد تقارير تركية انصياع الإدارة لطلباته وحصوله على مستحقاته أخيرًا.

وأوضحت صحيفة «الصباح» أن الاسم الأخير الذي طرح هو توم كارول، لاعب توتنهام السابق، والذي فسخ تعاقده مؤخرًا مع نادي سوانزي سيتي الإنجليزي، إذ يدخل اللاعب ضمن قائمة اهتمامات المدير الفني لبشكتاش سيرجين يالشين.

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وخاض «كارول» 10 مباريات فقط خلال الموسم الجاري 2019-2020، ولم يساهم خلالها في صناعة أو تسجيل أي أهداف.