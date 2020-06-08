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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
احتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مركزًا متقدمًا في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم حسب التحديث الأخير للمركز الدولي للدراسات الرياضية.
وجاء «صلاح» في المركز السادس عالميًا بقيمة 144.9 مليون يورو، خلف كل من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي صاحب الصدارة بـ259.2 مليون يورو ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بـ 194.7 مليون يورو وجادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني بـ197.1 مليون يورو.
وجاءت المفاجأة في تفوق الظهير الأيمن لليفربول ترينت أليكساندر-أرنولد على «صلاح» في القائمة إذ احتل المركز الرابع بقيمة 171.1 مليون دولار، بينما جاء نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في المركز الخامس بقيمة 152.3.
وبتلك القيمة تبوأ النجم المصري المركز الرابع بين اللاعبين الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف «سترلينج» و«أليكساندر-أرنولد» و«راشفورد».
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