شكرا لقرائتكم علي معلول يشارك فى حملة تأسيس ستاد للصفاقسى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى حملة تأسيس ستاد خاص لفريق الصفاقسى التونسى، الذى كان يلعب له معلوم من عام 2009 حتى 2016 قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر، حيث نشر الدولى التونسى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام صورة من شعار الحملة التى أطلقها البعض للمنادة بضرورة تأسيس ستاد خاص لفريق الصفاقسى تحت عنوان: "صفاقس لازمها ستاد.. يد واحدة نوصل لحلمنا".



على معلول

نادى الصفاقسى التونسى، احتفل منذ عدة أيام بمرور 92 عاما على تأسيسه تحت مسمى النادى التونسى وذلك فى 28 مايو عام 1928، ليصنع تاريخا كبيرا فى كرة القدم سواء داخل تونس أو خارجها طوال هذه الفترة، وذكرت صحيفة "تونس الرقمية"، أنه بدأ فكرة إنشاء نادى كرة قدم بمدينة صفاقس منذ سنة 1912 تحت مسمى النادى الإسلامي، غير أن سلطات الاحتلال الفرنسى رفضت الترخيص بإنشاء أول نادٍ إسلامى تونسى آنذاك، مضيفة أنه فى سنة 1928 نال النادى التونسى المسمى القديم للنادى الرياضى الصفاقسى رخصة التأسيس يوم 28 مايو ليكون زهير العيادى أول رئيس له.

وأضاف الموقع أن الصفاقسى يعد أول فريق يحمل اسم تونس بمسماه القديم النادى التونسى حيث كان يلعب باللونين الأحمر الذى يرمز إلى دماء الشهداء والأخضر الذى يرمز إلى لون طبيعة تونس حتى عام 1962 حيث أصبح إسمه النادى الرياضى الصفاقسى ليحمل اللونين الأسود والأبيض.

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وأشار الموقع إلى أن النادى الصفاقسى كان مصدرا لاكتشاف المواهب التى قدمت مسيرة من ذهب على غرار حمادى العقربي، مختار ذويب، محمد على عقيد، اسكندر السويح، سامى الطرابلسى إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى.

ونجح الصفاقسى فى التتويج بالعديد من الألقاب الكبرى على رأسها الدورى التونسى 8 مرات، وكأس تونس 5 مرات، كما يعد صاحب الرقم القياسى فى عدد بطولات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتى فاز بها فى 4 مرات.

كما نجح الصفاقسى فى التتويج بلقب البطولة العربية مرتين عامى 2000 و2004، بالإضافة إلى لقب كأس شمال أفريقيا.