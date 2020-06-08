شكرا لقرائتكم تعرف على الخطة الجديدة للصفقات واللاعبين الأجانب فى الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى عن خطة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو التعامل مع ملف الاجانب ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة : " نعتزم إبرام صفقات محدودة للغاية فى الميركاتو الصيفى لمواجهة الازمة المالية التى ضربت كل الاندية بسبب جائحة كورونا ، سوف نعمل على تدعيم أهم المراكز التى حددها مختار مختار المدير الفنى للفريق فى نطاق محدود".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج الحربى : " كما سنعمل على تقليل عدد الاجانب للإلتزام بخطة إتحاد الكرة بتقليل الاجانب بداية من الموسم المقبل ، لذا سوف نحسم مصير الغانى وهاب انان مع الشعلة السعودى وكذلك التونسى أيمن الطرابلسى ، ولن نجرى تغييرات كبيرة فى ملف الاجانب بالنادى بإستثناء هذان اللاعبان".

ويتواجد فى صفوف الإنتاج الحربى التونسى أيمن الطرابلسى معاراً لنهاية الموسم من النجم الساحلى، فيما يتواجد الغانى وهاب انان لاعب الإنتاج الحربى معاراً للشعلة السعودى حتى نهاية الموسم، والثنائى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لاعبا الإنتاج المعارين لأسوان لنهاية الموسم .

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واستقرت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على عدم إجراء تغييرات واسعة فى هيكل الفريق بالموسم الجديد بحثاً عن الاستقرار، وتعتزم اللجنة إنهاء ملف تمديد تعاقد الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى لاعبى الفريق اللذين تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الجارى، بجانب حسم ملف المعارين لتحديد قائمة الفريق بالموسم الجديد، فضلاً عن التعاقد مع عدد محدود من الصفقات الجديدة مكان اللاعبين المنتظر رحيلهم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.