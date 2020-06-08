شكرا لقرائتكم مدرب النصر: نتيجة تحليل كورونا "سلبية".. وارتفاع حرارتى بسبب جرثومة المعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد هاشم، مدرب حراس مرمى النصر ومنتخب القاهرة مواليد 2006، عن نتيجة تحليل فيروس كورونا الذى خضع له حيث أوضح أن النتيجة سلبية وإنه سيغادر المستشفى صباح الغد، مؤكداً إن حالته الآن مستقرة ويخضع للعلاج بعد ارتفاع درجة حرارته ما جعله يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا، قائلاً لـ"الخليج 365":"جاء الاشتباه فى إصابتى بكورونا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وبعد إجراء الفحوصات تأكد معاناتى من جرثومة المعدة التى تسببت فى ارتفاع درجة حرارتى وأخضع لعلاج حاليا بعد تأكد عدم إصابتى بكورونا وسأغادر المستشفى غدا".

فيما تعرض سامح على، رئيس جهاز السلة بنادى النصر، للإصابة بفيروس كورونا، ويحرص مجلس إدارة النادى على متابعة حالته من خلال إجراءات اتصالات هاتفية معه، من أجل الاطمئنان على حالته بعد تأكد إصابته بذلك الفيروس، حيث أغلق النادى مقره منذ عدة أشهر عقب اتخاذ قرارا بغلق جميع الأندية منذ منتصف شهر مارس الماضى.

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ويعد الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، آخر المتعافين فى الرياضة المصرية من فيروس كورونا حيث يخضع حاليا منذ الخميس الماضى للعزل المنزلى لمدة 7 أيام بناء على نصائح الطاقم الطبى المعالج له، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذى أصابه يوم 28 مايو الماضى، وأكد عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، أن محمود سعد غادر أمس المستشفى الذى كان يرقد به خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويتواجد حاليا فى منزله بعد تعافيه تماما من الفيروس والتأكد من تحول مسحة كورونا من إيجابية إلى سلبية، كما أوضح مجاهد أن أسرة محمود سعد بخير وحرصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة على متابعة جميع افراد الاسرة والتأكد من سلامتهم جميعا.

وأعلن اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء. وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للاصابة وعزله بالحجر الصحي قبل أن يتعافى مؤخرا من ذلك الفيروس ويخضع حاليا للعزل المنزلى.