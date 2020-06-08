شكرا لقرائتكم ماذا لو ألغى اتحاد الكرة الموسم المقبل؟..الدورى ينتهى فى مارس وفترة قيد ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر مؤخرا على الساحة الرياضية مقترح جديد بشأن عودة النشاط الرياضى، يتمثل فى استئناف الدورى الحالى فى أى وقت على أن يتم إلغاء الدورى الجديد الذى يتخلله العديد من التوقفات الدولية، كما تردد أن هذا الاقتراح يتبناه النادى الأهلى وتقدم به للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية للبت فيه.

المقترح يتلخص في استكمال الدور الثاني للدورى الحالى خلال الموسم الكروي بشكل طبيعي ودون ضغط للمباريات باقامه مباراة واحدة فقط لكل فريق في الأسبوع، وعمل حساب لتأجيل بعض المباريات الخاصة بالفرق التي يتعرض لها عنصر أو أكثر من عناصر اللعبه للاصابة بكورونا .. مع الأخذ في الاعتبار أن الدور الثاني يقام فيه 18 أسبوعا وهناك أندية مثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وانبي وبيراميدز متبقي لهم مابين مباراة ومباراتين مؤجلتان مايعني أن الدوري سينتهي بعد خمسة أشهر من اعلان موعد إقامته حال عدم تأجيل اي مباراة أو اسبوع جديد في الدور الثاني ، بخلاف استكمال باقي مباريات بطولة كأس مصر في دور الـ16 والثمانية وقبل النهائي والنهائي علي مدار أربعة أسابيع جديدة.

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ممايعني أن الموسم سينتهي بعد 6 شهور ، أما حال تأجيل عدد من الأسابيع والمباريات في المسابقة مابين اسبوع لاربعة أسابيع فسينتهي الموسم الكروي "دوري وكأس" بشكل رسمي بعد 7 اسابيع تقريبا ، أي أن لو علي سبيل المثال تم الإعلان عن بدء أولي مسابقات الدور الثاني للدوري أو بطولة كأس مصر منتصف يوليو أو أول أغسطس فسينتهي في نهاية مارس من العام القادم 2021.. ليقرر بعد ذلك الاتحاد بدء موسم 2021 - 2022 في منتصف يونيو أو اول يوليو العام القادم وبذلك يلغي موسم 2020 -2021 بشكل رسمي ،علي أن يطبق الهبوط والصعود في كافه درجات المسابقات الاولي و الثانية والثالثة بعد اتخاذ قرار استكمال باقي مباريات الأقسام الثلاثه الاخرى، ليحدد بذلك الصاعد والهابط لمسابقات موسم 2021 -2022 ، علي ان تبدأ الفرق فترات الاعداد مابين نهاية شهر ابريل واول شهر مايو.

أما بالنسبة لمشاركات الفرق المصرية في البطولات الافريقية والبطولة العربية للعام القادم 2021 فسيكون بنفس اختيار الموسم الماضي.

وبخصوص امكانية فتح باب القيد للمرة الثالثة في الموسم بسبب رغبة الاندية وبالأخص الفرق المقرر مشاركتها في بطولات العام القادم والتي تصل لـ6 اندية تقريبا مابين بطولتي دوري الأبطال والكونفدراليه والبطولة العربية لتدعيم بخلاف أن فرق الدوري الصغيرة و المتوسطة تحتاج ايضآ لدماء جديدة وصفقات في ظل المشوار الطويل للمسابقتين الدوري وكأس مصر.. فمن حق اتحاد الكرة الحالي فتح باب القيد لثالث مرة في الموسم وليس مرتين فقط كما هو متبع وذلك علي خلفيه الظروف الاستثنائيه التي تتعرض لها الدول بسبب جائحه كورونا، بالإضافة الي أن الفيفا يعطي كل اتحاد محلي الحق في اداره شؤونه الخاصه بتنظيم مسابقاته بما يروق له .. ممايعني أن حال فتح باب القيد الثالث قبل بدء عودة الدوري فسيكون تلك القوائم هي التي ستشارك مع أنديتها في بطولات افريقيا والبطوله العربيه عقب اتخاذ قرار الغاء الموسم المحلي القادم2020 -2021.