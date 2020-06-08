شكرا لقرائتكم مسابقات اليد تحدد منتصف أغسطس لانطلاق الموسم الجديد بسبب المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تحديد منتصف أغسطس المقبل موعدا لإنطلاق الموسم الجديد فى حالة عودة النشاط و إستكمال الموسم الحالى ، وذلك لظروف ضرورة إنتهاء المسابقة قبل بطولة كأس العالم مصر 2021 المحدد لها يناير المقبل .

و قال عبد المنعم أن مسابقات اليد جاهزة لإنهاء الموسم الحالى فى أى وقت فى حالة صدور قرار من الحكومة بعودة النشاط الرياضى ، مؤكدا على وضع تصور منظم بالإجراءات الإحترازية لتحديد بطل دورى المحترفين و تحديد الصعود و الهبوط .

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وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصرمؤخرا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.

وأشار مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى ، حيث تم إرسال برنامج تدريبات منفردة للاعبى المنتخب تمهيداً لعودة النشاط تدريجياً، مثلما أعلنت الحكومة مسبقاً عن عودة الحياة الرياضية تدريجياً بدءاً من منتصف يونيو الجارى .

يأتى ذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم 2021 بمصر، خاصة فى ظل عدم التمكن من خوض معسكرات خارجية لتعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .