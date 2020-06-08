شكرا لقرائتكم محمد فضل : اللى عايزنى أبقى رئيس اتحاد الكرة بيكرهنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على الأنباء التى تتردد حول استمرار اللجنة الخماسية فى عملها لمدة عام، قائلا :" لم نتحدث فى هذا الأمر، ولا نريد الاستمرار كما يردد البعض ،جئنا فى مهمة محددة وقدمنا كل ما لدينا دون النظر إلى إنتماءات أو أغراض"، مضيفا :" اللى عايزنى أبقى رئيس اتحاد الكرة بيكرهنى.. وحشتنى تحليل مباريات الكرة وهى أكبر متعة بالنسبة لى".

وقال فضل فى تصريحات إذاعية:" أنا محظوظ شاركت فى بتنظيم كأس الأمم الافريقية فى مصر، بعدما رشحنى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا ووجدت دعم من الدولة والقيادة السياسية".

وأضاف عضو اتحاد الكرة :" للأسف اتحاد الكرة هو الحيطة المايلة معندوش مساندة جماهيرية بعكس الأهلى والزمالك، لذا فدائما ما نتعرض للهجوم دون أن تصل المعلومة الصحيحة للمواطن العادى".

فى السياق ذاته، يرى محمد فضل ان اللجان الالكترونية التي تتحدث باسم الاندية عبر صفحات السوشيال ميديا تصنع فتنة كبيرة بين الجماهير، قائلا خلال تصريحات تليفزيونية: "لست صدامي وظهوري في الاعلام للحديث، دائما يأتي بإذن مسبق من اعضاء اللجنة، وأردف: أرفض الحديث باسم لجان الاتحاد في ظل وجود لجنة إعلامية توفر كل طلبات الاعلام.

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وأكد: "أرفض فكرة اللجان الالكترونية للأندية عبر السوشيال لانها تصنع الفتنه بين الجماهير، وعن تأثير انتماؤه على عمله داخل الجبلاية قال: افصل تماما بين انتمائي للأهلي وبين عملي في اتحاد الكرة، فدائما أكون على الحياد وهذا يعرضني لهجوم حاد عبر السوشيال ميديا من خلال اللجان".

وقال فضل، أنه استقال من الأهلي بسبب عدم وجود دور له. وقال فضل خلال تصريحاته: "قدمت استقالتي من النادي الأهلي بسبب عدم وجود دور لي، وتعرضت لهجوم من خلال اللجان الالكترونية، ولابد من إعادة النظر في ذلك الأمر". وأكمل: "إذا عاد الزمن سأصمم ألف مرة على قراري بالرحيل" وأتم: "أرفض الحديث عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي نظرا لوظيفتي الحالية".

وأكد عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه اذا عاد به الزمن سيتخذ نفس قرار رحيله عن لجنة التعاقدات بالاهلي. وقال فضل : "انجزنا 99% من صفقات الاهلي المرغوب فيها خلال تواجدنا، واذا عاد بي الزمن سوف اتخذ نفس القرار بالرحيل اعتراضا على وجود هيثم عرابي. واردف: علاقتي بمسئولو الاهلي جيدة، لم أتقابل مع هيثم عرابي بعد الازمة، واشعر دائما انه يبالغ في حبه للأحمر. واتم كلماته: أمير توفيق أفضل واهم صفقات ابرمها الأهلي هذا الموسم، لانه انجز كثيرا.

وأكد محمد فضل، أنه اتعرض عليه هو وحسام غالي أن يكونا مديرا للمنتخب في عهد أجيري. وقال فضل: "اتعرض علينا أن نكون مديرا للمنتخب في عهد اجيري بشكل رسمي من هاني ابوريدة ولكن محمود الخطيب رفض وطالبني بالاستمرار في الأهلي". وأكمل: "لست أخطط للتواجد في الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون حسام غالي رئيسا للفريق بعد اكتساب الخبرات وهو جزء من تاريخ النادي والأنسب له".