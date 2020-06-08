شكرا لقرائتكم الإنتاج يحدد 10 ملايين جنيه للاستغناء عن حارسه عامر عامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه حدد مبلغ 10 مليون جنيه قابلة للتفاوض للإستغناء عن خدمات الحارس الدولى عامر عامر ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية مع حازم إمام فى برنامجه "وان تو" عبر أذاعة أون سبورت : "عامر عامر حارس دولى ومن أفضل الحراس فى مصر وعشان نوافق نستغنى عنه لن يكون ذلك بأقل من 10 مليون جنيه ولكن حتى الان لم يصلنا عروض رسمية لضم الحارس ، كلها عروض هاتفية وننتظر وصول عرض رسمى حتى نقعد على الترابيزة ونتفاوض حول الماديات".

ويضيف خالد مهدى : " لازم ندور على مصلحة اللاعب والنادى معاً ، والانتاج الحربى طوال تاريخه لم يقف فى وجه أى لاعب والدليل عمر السعيد وخالد قمر وأحمد مجدى ومن قبلهم باسم مرسى".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج الحربى : " عامر حارس مميز ولابد أن ننسى دور عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الانتاج معه فهذا الرجل مدرب محترم يعمل فى هدوء دون ضجيج ، وكنت صاحب التعاقد معه منذ 4 سنوات وعرضته على الكابتن مختار لم يكن يعرفه وبمرور الوقت أثبت نجاحاً كبيراً".

ومن جانبه أشاد حازم إمام بدور عمرو عبد السلام مؤكداً أنه زميل ومدرب متميز له دور كبير مع عدد من الحراس أبرزهم محمد أبو جبل حارس الزمالك مشيداً بعامر عامر حارس الانتاج واصفاً إياه بالرائع لاسيما فى التصدى لركلات الجزاء مؤكداً أن استقرار الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لمدة 4 سنوات يعد انجازاً بكل المقاييس لم يتكرر فى وقت سابق مع أندية الدوري جميعها التى غيرت اجهزتها الفنية بإستمرار.

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وخاض عامر عامر 16 مباراة هذا الموسم استقبل فيها 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.