شكرا لقرائتكم عماد متعب: فايلر نجح فى استفزاز قدرات وليد سليمان بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق على ذكاء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في التعامل مع وليد سليمان نجم هجوم الفريق الأحمر، الأمر الذي دفع اللاعب الملقب بالحاوي لابراز قدراته بعد استفزازها من قبل المدرب السويسري، متابعاً :"فايلر نجح في التعامل مع وليد سليمان من خلال طريقه تعامله معه الأمر الذي يجعل اللاعب يتألق ويكون مؤثراُ حتى ولو لم يبدأ في التشكيل الأساسي.

وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية :"المدرب الذكي هو القادر على التعامل مع اللاعبين البدلاء بالشكل الأمثل ليقدموا ادائاً قوياً وقت احتياجه لهم...بعض المدربين ينصب تركيزهم على اللاعبين الأساسيين فقط ولكن المدرب المحترف هو الذي يعرف كيفية الاستفادة من جميع اللاعبين المقيدين في قائمته.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).