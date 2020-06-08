شكرا لقرائتكم خالد مهدى : الانتاج الحربى تأثر بغياب "الأفراح".. وعودة الدوري تفوق ميزانية الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يقيم القرار النهائى لبطولة الدوري بناء على الصالح العام وبعيداً عن أية مصالح شخصية مثلما هو الحال فى قرارات بعض الاندية مؤكداً أن الموسم فى طريقه للإلغاء فى ظل حاجة الاندية لسبعة ملايين جنيه تفوق ميزانيتها لإستكمال الموسم الحالى،وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : " كنا نتخيل أن فترة التوقف ستكون 15 يوماً ولكن الأمور بتبعد للغاية وليس هناك رقيب على اللاعبين سوى أنفسهم وعقليتهم بعد 3 شهور توقف وبطولة الدوري تقترب من الالغاء".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى : "عقدت اجتماع مع اللواء اشرف عامر رئيس النادى ومختار مختار المدير الفنى للفريق ودرسنا سبل عودة الدوري بحثاً عن الصالح العام لاننا نملك مصلحة شخصية مثل بعض الاندية التى تخشى الهبوط فنحن فى مركز أمن بالعكس نقترب من المربع الذهبى"

وتابع خالد مهدى : "نحتاج شهرين ونصف معسكر لإستكمال الموسم بما يؤكد حاجة كل فريق لـ 60 % من المصاريف التى تفوق ميزانيته بما يعادل 7 مليون جنيه حتى نتمكن من حجز ملاعب بوقت أطول للاعبين وغرف أكثر بحيث كل لاعب يقطن غرفة بمفرده واتوبيسات تنقل اللاعبين بشكل أقل فى كل أتوبيس وكلها أمور مرهقة مادية لخزينة كل نادى ، نعلم أنه قرار دولة ولكن يجب أن نحدد من سيتحمل هذه الأموال قبل أعلان مصير المسابقة".

Advertisements

وأكمل مدير الكرة بالإنتاج الحربى : "موارد النادى تأثرت بأزمة كورونا حتى قاعات الافراح التى كنا نستلهم منها بعض الموارد لم تعد موجودة ، وقررنا تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30 % لمواجهة تداعيات جائحة كورونا"

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.