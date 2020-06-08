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وزير الرياضة يلتقي مجموعة من رجال الأعمال لبحث مشروعات استاد القاهرة الاستثمارية

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جدة - عمرو شويل التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين بمكتبه بديوان الوزارة، عدداً من رجال الأعمال؛ لبحث مشاركتهم في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية داخل هيئة استاد القاهرة.

 

يأتى ذلك ضمن مجموعة من اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع عدد من المستثمرين خلال الفترة الراهنة لبحث مساهماتهم في إقامة المشروعات الاستثمارية داخل هيئة استاد القاهرة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها. 

 

وطالب وزير الشباب والرياضة من المستثمرين بتقديم خطة متكاملة حول المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها داخل الإستاد لدراستها، لافتاً إلى تنوع مواقع المساحات المتوفرة داخل الإستاد والتي تتناسب و العديد من المشروعات.

 

ومن المقرر، تطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة واستغلال المساحات الموجودة به من خلال مقترح إنشاء فرع لنادي النادي The Club داخل هيئة الإستاد ، وإنشاء فندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي. 

 

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ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بفكرة الاستثمار بهيئة استاد القاهرة وادارته بفكر اقتصادي، وذلك من خلال تحديثه وتطويره وإتاحته للاستخدام المجتمعى، مؤكدين أن الإستاد سيجذب العديد من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص للاستثمار به وفق القواعد والقوانين العاملة في هذا الشأن.

 

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