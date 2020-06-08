شكرا لقرائتكم الزمالك يربط رحيل عبد السلام بضم مدافع جديد الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يربط مسئولو الزمالك، إمكانية خروج محمد عبد السلام، مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى، فى الموسم القادم، لأحد الأندية الراغبة فى ضمه، بضم الفريق الأبيض لمدافع جديد، حيث لن تتمكن الإدارة البيضاء من التفريط فى خدمات عبد السلام حيث سيتبقى لدى الفريق 3 مدافعين فقط وهم محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى لذا ترغب الإدارة البيضاء بتأمين هذا الخط بمدافع رابع أولا قبل التفكير فى إعارة مدافع المنتخب الأولمبى.

وتلقى عبد السلام مجموعة مختلفة من العروض من أندية الدورى الممتاز، إلا إنه لن يدخل فى مفاوضات مع تلك الأندية انتظاراً لرؤية إدارة الزمالك حول مستقبله مع الفريق فى الموسم القادم وحسم إمكانية خروجه معارا من عدمه للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى ثم العودة للفريق الأبيض وهو ما ستحسمه الفترة القادمة.

Advertisements

ويخوض عبد السلام تدريباته حاليا فى المنزل فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعبى الأبيض من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذى اتفق معه مجلس الزمالك حول استمراره فى قيادة الفريق الأبيض، فى الموسم المقبل، بعدما نجح معه فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى منافسات هذا الدور الذى تم تأجيله لأجل غير مُسمى، من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

وقاد كارتيرون، الزمالك، قبل توقف النشاط الكروى فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا، فيما أشرك 26 لاعبًا من لاعبى الزمالك.