شكرا لقرائتكم الزمالك يتجنب مزاد صفقات الصيف بالحصول على "رغبة" المرشحين للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، الحصول على رغبة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادى الأبيض، قبل الدخول في مفاوضات رسمية لحسم أي صفقة، وذلك من أجل تجنب المزايدات في الصفقات، حيث يواصل المجلس الأبيض تحركاته من خلال المشاورات مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعدما حددت إدارة النادى بالاتفاق مع الجهاز الفني بعض المراكز التي تحتاج إلى التدعيم بالموسم الجديد وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن حيث استقر المجلس الأبيض على ضرورة حسم أي لاعب مرشح للانضمام إلى الفريق لرغبته أولاً في ارتداء القميص الأبيض وتفضيله عن أي نادى آخر من أجل الانضمام إلى قلعة ميت عقبة.

فيما كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي، كان ضمن اللاعبين المعروضين على الزمالك خلال الفترة الماضية للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وذلك عقب انتهاء إعارته إلي الجزيرة، وأضاف المصدر إنه تم استبعاد فكرة التعاقد معه من البداية بسبب الراتب الخيالي الذي يحصل عليه اللاعب مقارنة برواتب اللاعبين في الزمالك وهو ما جعله خارج سباق الترشيحات كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكانت إدارة الزمالك قد استقرت على التمهل فى ضم ظهير أيمن أجنبى للفريق من عدمه، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد فى الموسم المقبل، فى ظل انتظار حسم مصير الكروى الحالى المتوقف منذ 14 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يفضل مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بشأن عدد الأجانب فى الموسم القادم قبل حسم ضم ظهير أجنبى لتدعيم الجبهة اليمنى من عدمه.

وجاء التمهل فى صفقة الظهير الأجنبى فى ظل التوصل لمفاوضات متقدمة مع الجناح الأنجولى آرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، لضمه فى صفقة انتقال حر، وحال إتمام الصفقة واستمرار الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض ستكون بذلك قائمة الأجانب مكتملة بميت عقبة حال تطبيق اتحاد الكرة لقرار قيد كل فريق لـ4 لاعبين أجانب فقط فى الموسم المقبل، لذا سيلجأ الأبيض وقتها إلى تسويق الرباعى كاسونجو وحميد أحداد ورزاق سيسيه ومعروف يوسف، لذلك قرر مسئولى الأبيض التمهل فى ملف الأجانب بسبب قواعد القيد.