شكرا لقرائتكم ليفربول يمدد إعارة ويلسون إلى بورنموث حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد هاري ويلسون، لاعب وسط ليفربول، إعارته إلى بورنموث ليبقى في استاد فيتاليتي حتى نهاية الموسم، كما أعلن الناديان المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.
وكان العقد الأول لويلسون يمتد حتى نهاية الشهر الجاري، لكن مع امتداد الموسم بسبب الاضطرابات الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" قال بورنموث إن الجناح الويلزي سيستمر في صفوفه خلال آخر تسع مباريات بالموسم.
ولعب ويلسون (23 عاماً) دورا مؤثرا في تشكيلة المدرب إيدي هاو وسجل سبعة أهداف في 23 مباراة خلال عامه الأول بدوري الأضواء، رغم أن الفريق يحتل المركز 18 بمنطقة الهبوط لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن واتفورد ووست هام يونايتد.
ويستأنف بورنموث الموسم حين يستضيف كريستال بالاس يوم 20 يونيو الجاري.
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