شكرا لقرائتكم "كاس" تبدأ الاستماع لاستئناف سيتي ضد قرار إيقافه من المشاركات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يوم الاثنين جلسات الاستماع في الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي الإنجليزي، على خلفية حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة موسمين بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وأفاد ماتيو ريب الأمين العام للمحكمة لوكالة "فرانس برس": بدأت جلسة الاستماع، وتقنية الاتصال بالفيديو تعمل بشكل جيد. مشيراً إلى أن المحكمة قد تصدر قرارها في شهر يوليو المقبل.

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وبدأت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي عند الساعة التاسعة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة لوزان حيث مقر المحكمة ومن المتوقع أن تستمر لثلاثة أيام وتنتهي مساء الأربعاء.

وقرر الاتحاد القاري في يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى فرض غرامة عليه قدرها 30 مليون يورو.

وفي حال لم يكن القرار لصالح بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين، يمكن لسيتي رفع استئناف أخير أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.