مصدر لمصراوي: الخطيب يوافق على طلب فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وافق على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن السفر لزيارة أسرته فور استئناف حركة الطيران.

وظل فايلر متواجداً في مقر إقامته بالقاهرة خلال فترة توقف نشاط كرة القدم في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "رينيه فايلر طلب خلال الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب وفي حضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ يوم الجمعة الماضي أن يسافر لزيارة أسرته حيث لم يراها طوال الفترة الماضية".

وتابع "فايلر في حاجة إلي استشارة أسرته في بعض الأمور التي تتعلق بمستقبله خاصة بعد أن منح إدارة النادي وعداً بتجديد تعاقده والإستمرار في قيادة الأهلي وهو ما يتطلب من أسرته تنظيم أمورها الحياتية".

واختتم "الخطيب رحب بطلب المدرب بشأن السفر لزيارة أسرته فور استئناف حركة الطيران في الأيام المقبلة".