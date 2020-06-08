صورة.. المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يختار ثروت سويلم "سفيرا للنوايا الحسنة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اختار لمركزالعربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ثروت سويلم عضو مجلس النواب، والمدير التنفيذي السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ليكون سفيرا للسلام والنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي لعام 2020.
ووفقا للخطاب الذي تسلمه سويلم، فقد قررت الأمانة العامة للمركز وبناء على الترشيحات الدولية والتوصيات الصادرة من المكاتب الفرعية، تكليف ثروت سويلم كسفيراً للنوايا الحسنة للمركز نظرا لما له من دور في عدد من الأمور المتعلقة بالأعمال الإنسانية.
وينوي سويلم الترشح في الفترة المقبلة لانتخابات اتحاد الكرة على منصب العضوية.
يذكر أن سويلم قد سبق وتقدم باستقالته من منصبه بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة.
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