فضل عن خوض انتخابات اتحاد الكرة: هناك أبعاد أخرى تختلف عن التعيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن أمر الترشح لانتخابات الجبلاية يختلف عن التعيين، لافتًا إلى أنه وأعضاء اللجنة متفقين على عدم الترشح.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال فضل: "أي عمل متعلق بالدولة أو الكرة فهو عمل عام، كل ما زادت المسئولية على عاتقك كلما زاد التحدي أمامك".

وأضاف: "كنت محظوظ بإدارة ملف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، حققنا نجاح كبير وصل صداه عالميا، أشكر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على دعمي".

وعن خوض انتخابات اتحاد الكرة قال لاعب الأهلي السابق: "اتفقنا مع أعضاء اللجنة الخماسية على عدم الترشح، التعيين يختلف عن خوض الانتخابات، الانتخابات لها أبعاد أخرى مختلفة، واعتدت على تأدية المهمة التي تُسند إليّ على أكمل وجه".