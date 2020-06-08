لاعب الرجاء: قادرون على هزيمة الزمالك بنتيجة "مريحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محسن متولي لاعب الرجاء المغربي، إن فريقه يمتلك ترسانة بشرية مميزة من اللاعبين، لافتًا إلى أنهم قادرون على هزيمة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة استئناف المسابقة.

وخلال مقابلة صحفية لمتولي مع صحيفة "المنتخب" المغربية تحدث عن مواجهة الزمالك وقال: "أولا وقبل كل شئ، الرجاء تنتظره العديد من المباريات المؤجلة، وفي حال حققنا الفوز في جميع المباريات وباقي المواجهات التسع المتبقية من عمر البطولة الاحترفية (الدوري المغربي) سننجح في الظفر بلقب البطولة المحلية".

وأضاف: "نملك ترسانة بشرية مهمة من اللاعبين، ولدينا جهاز فني محنك قادر على قلب الموزاين لصالحنا".

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وعن مواجهة الزمالك، قال متولي: "الشئ الجميل أن المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم يجمع بين الأندية المغربية والمصرية وهذا يؤكد أن الكرة المغربية استعادت قوتها على الساحة الأفريقية".

وتابع: "الرجاء المغربي سيكون في اختبار حقيقي وصعب أمام الزمالك الذي أطاح بالترجي التونسي حامل اللقب في ربع النهائي".

وواصل: "أعتقد أننا كلاعبين نمتلك كل الثقة في قدرتنا على الفوز على الزمالك وبنتيجة مريحة في مباراة الذهاب التي ستقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء".

وأتم: "أما في مباراة الإياب، فعلينا التعامل بحرفية وذكاء لضمان التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب الأفريقي للمشاركة في كأس العالم للأندية".