"موافقون ولكن بشرط".. الإنتاج الحربي يوضح موقفه من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إن النادي العسكري خاطب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بالموافقة على عودة دوري WE المصري لكن بعد النظر في عدة أمور.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال مهدي: "كلما زاد الوقت كلما كان استكمال الموسم صعب".

وأضاف: "عقدنا جلسة مع الادارة ودرسنا الموضوع بالنسبة لنا كنادي، البعض يرغب في الاستكمال والبعض يرغب في الإلغاء، موقفنا في الدوري جيد، والصالح العام يقتضي بعودة النشاط".

وتابع: "الأندية مطالبة بتحمل تكلفة ضخمة في حال عودة الدوري (ما يقرب من 60%)، للحفاظ على اللاعبين واتباع اجراءات السلامة بتوفير حافلات لنقل اللاعبين، وتجهيز الملعب لاستقبال التدريبات على 3 مراحل".

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وواصل: "كل فرقة ستحتاج لتوفير ما يقرب من 6-7 مليون جنيه إضافية للملاعب، المعسكرات وحافلات لنقل اللاعبين لتقليل الاحتكاك والحفاظ على المسافة الاجتماعية".

وأكمل: "خاطبنا الجنايني بالموافقة على عودة الدوري -في النهاية هذا قرار دولة- ولكن يجب وضع تلك الأمور في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار وتحديد من سيتكلف بميزانيات الأندية ".

وعن تخفيض عقود اللاعبين: " تم الانتهاء من هذا الأمر، جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 30%".

وعن العروض المقدمة لعامر عامر حارس مرمى الفريق العسكري، قال مهدي: "لم يسبق ووقفنا ضد مصلحة أي لاعب، عامر قائد النادي ومن أفضل حراس المرمى في مصر خلال آخر 3 مواسم، أما بالنسبة للعروض لم نتلق عرضا رسمية حتى الآن".