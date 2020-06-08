"أبليكيشن" لانتقالات اللاعبين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

250 ناديًا بينهم 13 من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يتشاورون ويتفاوضون ويحسمون صفقات انتقالات لاعبين عبر تطبيق إلكتروني "أبليكيشن" زادت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد من شعبيته والاعتماد عليه خلال الأسابيع الماضية.

"ترانسفير روم" هو تطبيق تتواصل عبره أندية العالم، في جلسات لا تتجاوز 10 دقائق، يتم خلالها حديث حول إمكانيات لاعب ومتطلبات الصفقة، وقد تنتهي تلك الجلسة السريعة بإبرام الصفقة بالفعل.

وقال دان أشورث المدير التقني لنادي برايتون الإنجليزي في تصريحات لصحيفة جارديان البريطانية إنه وبعض زملائه أجروا 45 اجتماعًا افتراضيًا مع أندية أخرى خلال أربع ساعات فقط.

وأضاف أشورث: "تحصل على مكان لمدة 10 دقائق فقط، بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة التالية، تضغط على زر من أجل الاجتماع المقبل، قبل كل اجتماع نلقي نظرة على بعض اللاعبين الذين يجذبون اهتمامنا، إنها طريقة رائعة لتحسين قاعدة اتصالاتنا، وفعالة من حيث الوقت."

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يسمح التطبيق للأندية بإبرام صفقات انتقال وإعارة عبر الإنترنت، وتدفع الأندية اشتراكات شهرية للتعامل عبر تلك المنصة، تتراوح بين 165 و2500 جنيه إسترليني، تبعًا للمستوى الذي يشارك فيه النادي.

كما يتيح التطبيق للأندية معرفة اللاعبين المتوفرين في سوق الانتقالات، وجمع المعلومات المطلوبة عنهم، عن طريق الرسائل المباشرة، دون الحاجة لعمليات التفاوض المعقدة عن طريق وكلاء اللاعبين، وبلغت قيمة الصفقة الأولى التي أُبرمت عبر ذلك التطبيق 3 ملايين جنيه إسترليني، بين ناديين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عام 2017.

ووصف كريستيان فالتر المدير التنفيذي لنادي دينامو دريسدن الألماني التطبيق بأنه "ثورة هادئة" وأضاف أن الفائدة الكبيرة التي تعود على الأندية من استخدامه تتمثل في تحرك الصفقات بشكل أسرع.

وواصل فالتر في تصريحات لصحيفة جارديان: "لست بحاجة للاتصال بثلاثة، أربعة أو خمسة وكلاء لاعبين، يمكنك التواصل مباشرة مع النادي، بدلًا من اللجوء لوكيل يقول سأحاول العمل على إتمام الصفقة لكنني بحاجة إلى هذا وذاك."

وكان تقرير رسمي صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد أن أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني تم دفعها لوكلاء اللاعبين في العام الماضي، بزيادة 20% عما تم إنفاقه في عام 2018.