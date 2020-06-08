صحيفة تركية: بشكتاش يقترب من ضم بديل النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير تركية إن بشكتاش اقترب من التعاقد مع بديل المصري محمد النني لاعب الفريق التركي الذي ستنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.
وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء عقد لاعب المنتخب الوطني.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصباح" التركية فإن بقاء النني في صفوف بشكتاش لم يعد أمرا متاحا، لافتة إلى أن بشكتاش بدأ البحث عن وافد جديد للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة التركية أن الإنجليزي توم كارول لاعب توتنهام وسوانزي السابق قد يكون أحد اللاعبين المتاحين لارتداء قميص الأبيض والأسود، حيث يمكن التعاقد معه بشكل مجاني بعدما انتهى عقده مع سوانزي في فترة الانتقالات الشتوية.
ولفتت "الصباح" إلى أن كارول كان مدرجا في وقت سابق ضمن قائمة سيرجين يالتشين مدرب بشكتاش، لإحضاره إلى صفوف الفريق خاصة وأنه من اللاعبين الذين لا يتقاضون رواتب ضخمة.
جدير بالذكر أنه كانت هناك رغبة متبادلة بين بشكتاش والنني على البقاء في صفوف الفريق، قبل نشوب خلافات بين الطرفين بعدما طلبت إدارة الفريق التركي من اللاعبين التنازل عن المستحقات المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، إلا أن النني رفض وتمسك بالحصول على راتبه كاملا بل وهدد بعدم لعب المباريات المتبقية.
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