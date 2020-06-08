الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة التفاوض مع مهاجم حسنية أغادير المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ريهام حمدي:
نفى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات الأهلي ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات للتعاقد مع كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير المغربي خلال الفترة المقبلة.
وكان اللاعب قد صرح لوسائل إعلام مغربية بوجود مفاوضات بينه وبين النادي الأهلي.
وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" "هذا الامر لم يحدث على الإطلاق، لو يوجد أي مفاوضات من جانب الأهلي مع كريم البركاوي".
واختتم تصريحاته قائلاً "أتمنى من اللاعبين الذين يقوموا بالتصريح بشأن وجود مفاوضات مع الأهلي بالتفريق بين اتصالات وتصريحات النادي الرسمية، وما يحدث من بعض الوكلاء".
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