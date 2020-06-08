وفاق سطيف يعلق مهام المدير العام للنادي بعد إدانته بتهم فساد

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، تعليق المهام الخاص بمنصب مدير عام النادي، فهد حلفاية، حتى 30 يونيو الجاري، على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

كان المدير العام للنادي، قد واجه تهم تورطه في الاتفاق مع أندية الجزائر على ترتيب المباريات بنتائج معينة تخدم وفاق سطيف، الأمر الذي يخل بمبدأ المنافسة

الشريفة، وعرضت بعض التسجيلات الصوتية المنسوبة له والتي تحرض على ذلك.وأكد النادي عبر فيسبوك، أن هذا القرار نهائي وتم صدوره بعض تعرض حلفاية للحبس المؤقت في السجن الجزائري على خلفية الاتهامات المذكورة.