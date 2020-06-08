أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد المصري، أن منظومة اليد على استعداد كامل لاستئناف النشاط في حال قررت الحكومة المصرية ذلك.
وأضاف صفا أن اتحاد اليد وضع خطة لعودة تدريبات المنتخب الوطني الأول تدريجيًا استعدادًا لمونديال العالم.
وشدد أمين صندوق اتحاد اليد، أن استعدادات تنظيمكأس العالم الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا تجري على أعلى مستوى من الجاهزية، مشيرًا أن العالم سيرى عظمة مصر من خلال تنظيم الحدث العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن صفا: اتحاد اليد جاهز لاستئناف النشاط الرياضي.. ووضعنا خطة لتدريبات المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.