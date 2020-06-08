مؤمن صفا: اتحاد اليد جاهز لاستئناف النشاط الرياضي.. ووضعنا خطة لتدريبات المنتخب

أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد المصري، أن منظومة اليد على استعداد كامل لاستئناف النشاط في حال قررت الحكومة المصرية ذلك.

وأضاف صفا أن اتحاد اليد وضع خطة لعودة تدريبات المنتخب الوطني الأول تدريجيًا استعدادًا لمونديال العالم.

وشدد أمين صندوق اتحاد اليد، أن استعدادات تنظيم

كأس العالم الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا تجري على أعلى مستوى من الجاهزية، مشيرًا أن العالم سيرى عظمة مصر من خلال تنظيم الحدث العالمي.