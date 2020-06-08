موراتا على رادار إنتر ميلان تحسباً لرحيل لاوتارو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي ، رغبته في ضم ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، خلال الميركاتو المقبل تحسباً لرحيل لاوتارو مارتينيز المتوقع إلى إلى برشلونة وأشارت تقارير إيطالية، أن أنطونيو كونتي مدرب الإنتر رشح موراتا لخلافة لاوتارو في هجوم الفريق الإيطالي، بناء على تجارب سابقة معه في

ودخلت إدارة الإنتر في مفاوضات مع أتليتكو الذي سيحصل على خدمات اللاعب نهائياً من تشيلسي في يوليو بعد أن انتقل إلى الليجا معاراً. الإيطالي، بناء على تجارب سابقة معه في تشيلسي ويوفنتوس.ودخلت إدارة الإنتر في مفاوضات مع أتليتكو الذي سيحصل على خدمات اللاعب نهائياً من تشيلسي في يوليو بعد أن انتقل إلى الليجا معاراً.

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