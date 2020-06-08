فنربخشة يزاحم الزمالك على صفقة نجم الوداد المغربي

دخل نادي فنربخشة التركي في خط المفاوضات مع النجم المغربي محمد ناهيري لاعب فريق الوداد الرياضي، للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكدت صحيفة fanatic التركية في تقرير لها اليوم الاثنين أن فنربخشة بدأ تحركاته بقوة للتعاقد مع اللاعب والذي يعد هدفًا للعديد من الأندية أبرزها الزمالك المصري الذي يسعىبقوة للتعاقد معه هذا الصيف .
وخاض محمد ناهيري صاحب الـ 28 عاما 13 مباراة مع الوداد في الموسم الجاري، سجل خلالها 9 أهداف كما يجيد النجم المغربي اللاعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر .
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