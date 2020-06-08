فرجاني ساسي ينشر فيديو مع زملائه في معسكر منتخب تونس

نشر الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادى الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، جمعه بفخر الدين بن يوسف لاعب النادى الإسماعيلي، والدولي التونسي أمين بن عمر ومرتضى بن وناس. النادى الإسماعيلي، والدولي التونسي أمين بن عمر ومرتضى بن وناس. جاء ذلك خلال تواجدهم في معسكر منتخب تونس، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء منتخب تونس، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في مختلف دول العالم منذ شهر مارس الماضى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة.

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