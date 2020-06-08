إصابة حارس جرامبوس الياباني بكورونا

كشف نادي ناجويا جرامبوس الياباني بأن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له حارسه الأسترالي ميتشل لانجيراك جاءت إيجابية.
ليصبح بذلك ثاني لاعب من الدوري الياباني يصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال النادي إن الحارس "31 عاماً" الذي خاض آخر
وانضم لانجيراك إلى المهاجم مو كانازاكي الذي تبين الأسبوع الماضي إصابته بفيروس "كوفيد-19" ما دفعناديه ساجان توسو إلى التحقيق مع كل من كان على اتصال وثيق به.
وتم فحص لاعبي وطواقم ناجويا جرامبوس يوم السبت، وكانت نتيجة لانجيراك الوحيدة الإيجابية من أصل 26 اختبارا.
وحددت رابطة الدوري الياباني تاريخ الرابع من يوليو المقبل موعداً لعودة منافسات البطولة بعد تعليقها 3 أشهر بسبب انتشار الفيروس.
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