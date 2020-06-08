الكشف عن حقيقة العروض الأوروبية لسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون

نفت الشركة المسؤولة عن تسويق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب تلقيه عروضًا أوروبية خلال الفترة الحالية.

وأضافت في تصريحات خاصة ل "الوفد"، أن سيف الدين الجزيري لم يتلق أي عروض أوروبية رسمية حتى الان، وأنها مجرد أحاديث خارجية فقط ،

لكن لا يوجد شئ رسمي حتى الوقت الحالي.

وتابعت بأن الجزيري مستمر مع صفوف نادي المقاولون، وفي حال تلقيه عروضًا سيتم مناقشتها مع إدارة النادي في نهاية الموسم الجاري حال إستئنافه.

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ويعد الجزيري من العناصر الأساسية لدى ذئاب الجبل التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، ونجح التونسي في تسجيل 7 أهداف حتى الآن مع المقاولون لهذا الموسم، ويتبقى بعقد اللاعب التونسي مع نادي المقاولون عامين على انتهائه.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.