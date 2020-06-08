واصل أعضاء نادي الزمالك توافدهم على مقر الاشتراكات وذلك لتسديد قيمة تجديد العضوية منذ فتح باب التجديد والمستمر حتى نهاية يونيو الجاري. وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنية في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه فيما قرر مجلس إدارة النادي إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك في العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية يونيو الجاري. فيما قرر مجلس إدارة النادي إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك في العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية يونيو الجاري. وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا حيث تم تخصيص خيمة للأعضاء لفتح باب الإشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء الزمالك يواصلون التوافد لتسديد الاشتراكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.