اتحاد الكرة: الفيفا أوصى بإجراء فحص "كورونا" للاعبين قبل عودة الدوري بـ72 ساعة

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من اتحاد الكرة، إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال

عودته بـ72 ساعة.

قال مصدر في اتحاد الكرة، إن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة

إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري بثلاث أيام.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة لم يحسم بعد مصير الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث مازال ينتظر قرار الدولة.