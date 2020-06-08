رياضة | نجم يوفنتوس يرفض تشيلسي وباريس سان جيرمان من أجل عيون برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يرفض تشيلسي وباريس سان جيرمان من أجل عيون برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي وذلك في ظل التقارير التي أكدت احتمالية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا رفض عرضين من كلا من تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للإنضمام إليهم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش يرفض الإنضمام إلى تشيلسي أو باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة لإنه لا يزال يحلم بالإنتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش يلعب في صفوف يوفنتوس منذ عام 2016 قادماً من روما وخاض مع اليوفي حتى الآن 167 مباراة في جميع البطولات وسجل 22 هدفًا وصنع 36 هدفًا آخرين.