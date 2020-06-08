رياضة | كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك على أسماء بعض اللاعبين المعارين الذين سيعودون إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ويملك الزمالك العديد من المعارين في الوقت الحالي لذلك قام مسئولو النادي بتحويل هذا الملف إلى كارتيرون ليختار من بينهم الأفضل والذي يستحق العودة للفريق في الصيف.

وحتى الآن استقر كارتيرون على مصير ثلاثة لاعبين فقط من معاري القلعة البيضاء في الخارج.

Advertisements

وقرر باتريس عودة كل من أحمد رفعت نجم الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري وأحمد ابو الفتوح الظهير الأيمن المعار إلى سموحة عقب انتهاء إعارتهم في نهاية الموسم بسبب المستوى المميز اللذان ظهرا به.

كما أبلغ المدرب الفرنسي إدارة الأبيض أنه لا يرغب في عودة رزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري في الوقت الحالي وأبلغهم أن يقوموا بتجديد إعارته أو بيعه.

وسيحسم باتريس كارتيرون مصير باقي لاعبو الزمالك المعارين بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.