رياضة | بعد اقتراب فيرنر.. تشيلسي يحدد سعر مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب فيرنر.. تشيلسي يحدد سعر مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيؤدي انضمام المهاجم الألماني "تيمو فيرنر" لنادي تشيلسي، لإحداث تغييرات جذرية في خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

وبات الدولي البلجيكي "ميتشي باتشواي" أقرب مهاجمي الفريق للرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن إدارة نادي تشيلسي حددت مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، للاستغناء عن خدمات اللاعب صاحب الـ26 عاماً.

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وأضافت الصحيفة، أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في طليعة المهتمين بضمه خلال الفترة المقبلة، رفقة ناديي نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس.

ولعب باتشواي دور البديل خلال الموسم الجاري للمهاجم الإنجليزي الشاب "تامي إبراهام" وتنافس على هذا الدور مع الفرنسي الخبير "أولفييه جيرو".

وانضم باتشواي لنادي تشيلسي عام 2016 قادماً من مارسيليا، ليقوم الفريق بإعارته لأندية فالنسيا وكريستال بالاس وبوروسيا دورتموند، قبل أن يعود للفريق مطلع الموسم الجاري.

واستطاع اللاعب من تسجيل 25 هدفاً خلال 77 ظهور له بقميص البلوز على مدار السنوات الماضية بجميع المسابقات.