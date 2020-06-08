رياضة | سترلينج: العنصرية هي الوباء الذي يتوجب مكافحته

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سترلينج: العنصرية هي الوباء الذي يتوجب مكافحته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدعم لاعب فريق مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، الاحتجاجات ضد العنصرية التي تقام حول العالم، وأوضح أن العنصرية هي الوباء الأهم في الوقت الحالي الذي يتوجب مكافحته.

أكد اللاعب الإنجليزي لشبكة قنوات بي بي سي: "أعلم أن هذا قد يبدو غير مريح بعض الشيء، ولكن العنصرية هي المرض الوحيد في الوقت الحالي الذي نحاربه".

وأضاف: "هي أهم شيء في هذه اللحظة لأنها أمر يحدث وحدث لسنوات وسنوات، فمثل ما يحدث مع الوباء، يتوجب علينا إيجاد حل وإيقافها".

وأثار مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد مختنقاً على يد شرطي أبيض البشرة، سلسلة من الاحتجاجات حول العالم ضد العنصرية.