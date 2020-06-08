رياضة | أندريس إنيستا يستعد بقوة لعودة الدوري الياباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أندريس إنيستا يستعد بقوة لعودة الدوري الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أندريس إنيستا كابتن برشلونة السابق، عن استعداده بشكل قوي لعودة الموسم الكروي الياباني من جديد مع فريقه فيسيل كوبي.

وتم الإعلان في وقت سابق عن عودة الدوري الياباني في يوليو المقبل، بعد التوقف لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وظهر إنيستا في صورة له عبر حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، كشف من خلالها خوضه التدريبات مع فريقه الياباني.

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وتشير التوقعات أن يكون هذا الموسم هو الأخير لنجم برشلونة السابق، حيث قرر الاستراحة في اليابان قبل الاعتزال بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن حقق إنيستا مع برشلونة أربعة بطولات دوري أبطال أوروبا، وساهم بأهداف مميزة جعلت منه معشوق الفريق الكتالوني خلال مسيرته، كما حقق مع منتخب بلاده بطولة أمم أوروبا مرتين وكأس العالم مرة.