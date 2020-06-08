رياضة | فايلر يبحث عن مواهب في قطاع ناشئين الأهلي وجلسة مع محلل الأداء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يبحث عن مواهب في قطاع ناشئين الأهلي وجلسة مع محلل الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع شعيب شعيب محلل الأداء، من أجل تصعيد عدد من الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي جلسة فايلر مع شعيب، من أجل البحث عن مواهب في قطاع الناشئين لتدعيم صفوف الفريق، خاصةً أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وكان فايلر، كلف المحلل المغربي بمتابعة عدد من اللاعبين في قطاع الناشئين، وتقديم تقرير شامل له، قبل استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.

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ويسعى المدرب السويسري، في إيجاد لاعب يمكنه تعويض فتحي في الجبهة اليمنى، بعدما رفض التعاقد مع عنصر أجنبي في هذا المركز، بالإضافة إلى تطعيم الفريق الأول ببعض العناصر الشابة.

ورفض فتحي، تجديد عقده مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف على راتبه ومدة العقد.

وأعلن بيراميدز سبورت، عن التعاقد مع فتحي فور إعلان رحيله من الأهلي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لتدعيم جبهته اليمنى بالموسم المقبل.