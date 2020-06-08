تسريب صوتي يكشف تعرض والدة نيمار دا سيلفا لاعتداءات من عشيقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر تسريب صوتي منسوب للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان يشرح فيه لأصدقائه ما حصل في شقة والدته عندما تم إسعاف عشيقها الصغير إلى المسشفى.

صحيفة “ذا صن” البريطانية ذكرت نقلا عن صحف برازيلية، أن نادين غونسالفين والدة نيمار البالغة 52 عاما أسعفت عشيقها الشاب تياجو راموس الذي يصغرها بـ30 عاما إلى المسشفى بحالة خطرة بعد تعرضه لجرح عميق بالزجاج في شقة بمدينة سانتوس الساحلية البرازيلية.

الصحيفة أشارت إلى أن الجيران سمعوا صراخا صادرا من الشقة التي كان غونسالفين وراموس فيها ليلة الحادث.

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الصحافة البرازيلية نقلت عن المتحدث باسم غونسالفين حينها قوله: “كل شيء على ما يرام الآن.. حصل راموس على غرز لجرح عميق فوق كوعه بسبب الزجاج وحالته مستقرة”.

صحيفة ibahia البرازيلية سربت مقطعا صوتيا لمحادثة جماعية على تطبيق Twitch، تجمع نيمار بمجموعة من أصدقائه، وسأل أحدهم النجم البرازيلي عن حقيقة ما جرى يوم الحادث، فأجاب نيمار أنه غاضب جدا لأنه يشتبه بأن الحادث ليس عرضيا، متوقعا أن راموس كان يعنف والدته وكان في حالة غضب شديد عندما لكم زجاج الشرفة وجرح نفسه.

نيمار أضاف أنه سأل والدته بعد الحادث عن حقيقة ما جرى فكان جوابها غير مقنع، عندما قالت إن راموس سقط على الدرج، مع أن الدرج بعيد عن مكان تحطم الزجاج.

أصدقاء نيمار ابدوا تعاطفهم معه وجاهزيتهم لمساعدته إذا أراد، وقال أحدهم مازحا: “يجب وضع عصا المكنسة في مؤخرة راموس الشاذ”.