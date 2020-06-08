«شارابوفا الجديدة».. كيتي بولتر تتحول إلى عالم الأزياء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نالت لاعبة التنس البريطانية كيتي بولتر، الشهيرة بـ “شارابوفا الجديدة”، اهتمام وسائل الإعلام منذ مشاركتها في بطولة ويمبلدون الدولية للتنس 2017، وتواصل ذلك الاهتمام ووصل إلى الذروة مع تطوعها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” المستمرة لمساعدة كبار السنّ غير المحميين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإنه على الرغم من حضورها المقبول في عالم التنس، فقد وضعت بولتر، المولودة في 1 أغسطس 1996 قدميها في عالم الأزياء، وساعدها وجهها الجميل وقوامها الممشوق، وقد ظهرت في تقرير لمجلة “فوغ” الشهيرة في عام 2018.

اللاعبة البالعة من العمر 24 عاماً فشلت في الفوز بأي من الألقاب الكبرى في التنس، لكنها أحرزت خمس ألقاب للفردي وأربع ألقاب للزوجي، ووصلت في 18 فبراير 2019 إلى رقم 82 في تصنيف الفردي، وهو الأعلى لها، مع العلم أن صُنّفت عاشرة في ترتيب الفتيات في العام 2014.

كيتي تقارن بالروسية ماريا شارابوفا بسبب الشبه بينهما ولا مجال للمقارنة بينهما لجهة الألقاب إذ أن سجل النجمة الروسية حافل بالإنجازات.