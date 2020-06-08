كارتيرون يُعد الزمالك بخطة اليوم الكامل انتظاراً لعودة المران الجماعى

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إرسال برنامج للاعبين عبارة عن خطة لليوم بشكل كامل، حيث يتم إرسال البرنامج التدريبى فى الساعات الأولى من الصباح أو المتأخرة من الليل، حتى يكون أمام اللاعبين فرصة كاملة لمراجعته كاملاً وتنفيذه على مدار اليوم، حيث تتنوع التدريبات التى وضعها كارتيرون حاليا بين تدريبات السرعة وبرامج تقوية العضلات، للحفاظ على الأحمال البدنية.

ويرسل كارتيرون البرنامج التدريبى للاعبى الزمالك من خلال صور عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك لتنفيذ البرنامج بشكل كامل ثم التأكيد حول تلك المسألة، حيث ينتظر المدرب الفرنسى مصير النشاط الكروى، لتحديد موقف التدريبات الجماعية للفريق التى وضع لها الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، خطة متكاملة.

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ويتوقف النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وحرص مجلس الزمالك على الاتفاق مع المدرب الفرنسى حول استمراره فى قيادة الفريق الأبيض، فى الموسم المقبل، بعدما نجح معه فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، فى منافسات هذا الدور الذى تم تأجيله لأجل غير مُسمى، من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

وقاد كارتيرون الزمالك، قبل توقف النشاط الكروى فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا، فيما أشرك 26 لاعبًا من لاعبى الزمالك.